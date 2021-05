Mattino Cinque, decisione ufficiale: Mediaset ha deciso

Decisione ufficiale sul palinsesto di Canale 5 e sulla trasmissione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi in vista dell’estate

#Mattino5 non si ferma e andrà in onda fino al 25 giugno! Vi auguriamo un buon weekend e vi aspettiamo lunedì con una nuova puntata su #Canale5 pic.twitter.com/A4WNVWMn6I — Mattino5 (@mattino5) May 28, 2021

L’annuncio ha tranquillizzato tutti i telespettatori di Mattino Cinque: Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno in onda fino al 25 giugno. La trasmissione di punta che vince la gara di ascolti nella propria fascia oraria, dunque, proseguirà ancora per un mese intero, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8:45 come di consueto.

Un’edizione di grande successo questa con la coppia Panicucci-Vecchi, probabilmente grazie anche al cambio di rotta sugli argomenti trattati.

Mattino Cinque, Federica Panicucci e Francesco Vecchi in onda fino al 25 giugno

Quest’anno è il 12° di conduzione dello storico programma Mediaset di Federica Panicucci ed il 5° per la co-conduzione di Francesco Vecchi. Solo a partire da questo settembre, tuttavia, il programma ha subito un cambiamento: gli argomenti trattati non sono più principalmente di gossip, spettacolo e TV, ma molto più cronaca nera. Il programma mattutino, infatti, negli ultimi tempi si sta occupando in maniera particolare al caso di Denise Pipitone riaperto dopo tantissimi anni.

Federica Panicucci diventa sempre più un perno per Mediaset ed in particolare per Canale 5, dove gli è stata affidata anche la conduzione della Partita del cuore, molto apprezzata per la capacità di intrattenere.