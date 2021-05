Calciomercato Inter, ribaltone in panchina: c’è un nome a sorpresa

Calciomercato Inter, dopo l’addio di Conte è tempo di pensare al nuovo allenatore. La dirigenza ha scelto il nome

Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito ieri il mondo Inter: Antonio Conte non è più l’allenatore dei nerazzurri. Dopo esser stato sulla panchina del club per due stagioni e aver vinto il campionato, il tecnico leccese ha deciso di abbandonare a causa delle enormi difficoltà finanziarie che sta vivendo la società di Steven Zhang.

Immediata la reazione dei giocatori e dei tifosi, che si sono mossi in rivolta e hanno salutato a gran voce l’ex allenatore della Juventus. Un capitolo chiuso, dunque, che rischia di ridimensionare la squadra e gli obiettivi per il prossimo anno. Ora per Marotta e Ausilio c’è l’urgenza di trovare un nuovo tecnico, con tutti i big che hanno ormai trovato una sistemazione.

Calciomercato Inter, c’è Sarri per il dopo Conte

Una notizia che avrebbe dell’incredibile: Maurizio Sarri potrebbe presto diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Ancora sotto contratto con la Juventus, l’ex Napoli è alla ricerca di una nuova sistemazione e il club campione d’Italia potrebbe fare al caso suo. A rivelare la notizia il giornalista Alfio Musmarra su Top Calcio 24, secondo cui ci sarebbero già stati contatti ufficiali tra l’entourage e la dirigenza dell’Inter.

Una scelta che già sta facendo storcere il naso ai tifosi, i quali si chiedono come può attuarsi il progetto tattico di un allenatore di questo tipo con i giocatori in rosa. Qualora la notizia dovesse trovare conferme, è chiaro che la dirigenza nerazzurra dovrà intervenire nella prossima sessione di calciomercato per accontentare il suo nuovo allenatore.