Anticipazioni Uomini e Donne, grandi sorprese nella puntata finale

Le anticipazioni della puntata di oggi, l’ultima della stagione, di Uomini e Donne potrebbero riservare grandi sorprese: i dettagli

Quest’oggi, venerdì 28 maggio, andrà in onda l’ultima puntata stagionale del dating show Uomini e Donne. A quanto pare potremmo assistere a diverse sorprese d’addio.

In primis, al centro cello studio finiranno Biagio Di Maro e Anna ed Antonio e Angela che ieri hanno avuto dure discussioni. Le anticipazioni non sono molte, ma la puntata sarà interamente dedicata al trono Over dopo la scelta di Giacomo Czerny.

Prima del nuovo appuntamento a settembre, le dame torneranno a sfilare lungo il palco centrale, sotto gli occhi del parterre maschile. Un’altra scelta avverrà da parte di Elisabetta Simone che deciderà di interrompere la frequentazione con Luca Cenerelli.

Anticipazioni Uomini e Donne, un altro anno senza amore per Gemma Galgani

Sono oltre 11 anni che Gemma Galgani prende posto in studio ad Uomini e Donne, ma non è ancora riuscita a trovare l’amore. Nel corso delle stagioni tante sono state le relazioni, tra cui quella con Giorgio Manetti la più famosa, ma tutte decadute.

Quest’anno ha avuto diversi flirt, tra cui quello con Maurizio che però non hanno portato all’esito sperato. In molti spesso si sono chiesti se la sua non fosse una presenza fissa, che va a prescindere dalle dinamiche del dating show.

A tal proposito pare percepisca anche un compenso per ogni puntata del valore di 2.000 euro. Anche se non confermata, questa notizia ha alcuni indizi che la rendono abbastanza veritiera. Uno su tutti il fatto che abbia deciso di trasferirsi da Torino a Roma per evitare problemi con la presenza in studio. Ad ogni modo, l’unica cosa che possiamo dirvi è che la rivedrete anche nella stagione 2021-2022, per il dispiacere di Tina, sua acerrima nemica.