‘Buongiorno mamma! 2’ ci sarà? La risposta del cast dopo la puntata finale della prima stagione che ha segnato un nuovo successo Mediaset

Un copione scritto, ma la storia è vera, almeno per il soggetto che l’ha ispirata e che è stata romanzata per fiction. Forse è anche questo, insieme alla buona prova del cast, il successo di ‘Buongiorno, mamma!‘ che questa sera ha vissuto la sua ultima puntata su Canale 5.

Le vicende della famiglia Borghi, le loro dinamiche familiari e l’interazione con gli altri protagonisti della storia sono state vincenti e convincenti. Lo dimostrano gli ascolti che la fiction Mediaset, pur cambiando diverse volte serata, ha raggiunto in queste settimane e lo confermano anche gli apprezzamento del pubblico.

Per questo la domanda che ora tutti si fanno e quindi fanno anche a chi gestisce le scelte in casa Mediaset è una sola: ‘Buongiorno mamma! 2’ ci sarà? Raoul Bova, Serena Autieri, Maria Chiara Giannetta e tutti gli altri amatissimi protagonisti della fiction torneranno almeno per una seconda stagione? Gli autori avevano promesso un finale aperto e in effetti così è stato.

‘Buongiorno mamma! 2’, tutte le novità in vista per la fiction di successo su Canale 5

Se nella puntata finale della fiction molte delle situazioni che non avevano finora una risposta sono state chiarite, c’è comunque materiale per immaginare che la storia andrà avanti. In fondo ne avevano già parlato alcuni dei protagonisti nelle settimane scorse, intervistati da Fanpage.it sul futuro.

Come Beatrice Arnera che ha interpretato Agata: “Spero con tutto il cuore che abbia un seguito di stagioni, i personaggi sono pronti ad esplodere come bombe a orologeria. Sarebbe interessante vedere come evolvono, sia da spettatore che da interprete”. E anche Raoul Bova che prossimamente dovrebbe sostituire Terence Hill come protagonista di Don Matteo su Rai Uno, sembra favorevole e vestire di nuovo quei panni.

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare lo sforzo creativo degli autori e l’impegno del cast, perché in fondo questa è una storia nella quale tutti si possono riconoscere. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma in ogni caso un ritorno sul set non avverrà comunque prima del 2022.