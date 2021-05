Royal Family, la Regina Elisabetta è stanca: “Fuori dalla famiglia”

Royal Family, la Regina Elisabetta è stanca: ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore a Buckingham Palace.

I rapporti tra Harry e la Regina Elisabetta sarebbero arrivati ai minimi storici nell’ultimo periodo. Dopo l’intervista bomba rilasciata dal duca del Sussex, assieme alla moglie Meghan, nel salotto di Oprah Winfrey, molte critiche sono piovute su Buckingham Palace, anche sul delicato tema del razzismo. Come se non bastasse però, il secondogenito di Carlo e Diana sta tornando a far discutere con il nuovo programma in onda su Apple+ Tv, “The Me You Can’t See“. La docu-serie condotta sempre da Oprah, analizza i pensieri più profondi di alcune star, come in una seduta psicanalitica.

Harry ha ritaro fuori tutti i suoi malumori per l’infanzia trascorsa a Londra, tra incomprensioni con il padre e il grave lutto della madre. Secondo quanto riportato da un esperto reale sul Daily Mail: “La Regina è profondamente turbata dalle continue critiche del nipote alla sua famiglia e sta prendendo la situazione molto sul personale. Proprio le parole riservate a Carlo non le sono andate giù, convinta che comunque abbia fatto un buon lavoro come padre“.

Se in un primo momento si era parlato di una Regina Elisabetta disposta al perdono nei confronti del nipote e della sua decisione di trasferirsi in America, ora le cose sembrano essere cambiate. Sua Maestà ha mal digerito l’ultima goccia che potrebbe far traboccare il vaso, con la definitiva esclusione di Harry e Meghan dalla famiglia reale.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, incredibile decisione della Regina Elisabetta: è rottura!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, William commosso: “Qui è cominciato tutto”

Royal Family, Harry rischia grosso: la Regina Elisabetta è stanca dei continui attacchi

Secondo quanto riportato dal Sun, l’attacco del duca del Sussex al padre è indirettamente rivolto anche al resto della famiglia. “Carlo è stato cresciuto duramente e questo per molti è sembrato un vero e proprio attacco contro la Regina e contro il principe Filippo“.

Se a queste critiche aggiungiamo il fastidio provato da Elisabetta II per non aver potuto frequentare il suo piccolo nipotino Archie, abbiamo il quadro di una situazione davvero borderline. Alla Regina non è andato giù di potergli fare gli auguri per il secondo compleanno solo con una chiamata su Zoom. Inoltre non vede di buon occhio la nascita della sorellina in California. La bambina di Harry e Meghan Markle vedrà la luce in un ospedale di Santa Barbara e difficilmente potrà conoscere la bisnonna in futuro.

Chi osserva tutto con sostanziale freddezza e distacco è il principe William, indispettito dal comportamento del fratello. Questa scelta anticonformista di tirarsi fuori dai Windsor non è mai stata digerita dal duca di Cambridge, che non ha mancato di farglielo presente durante i funerali del principe Filippo. La cosa che maggiormente lo infastidisce è la dimensione mediatica che è stata data alla vicenda, per volontà dei protagonisti.

Per il Daily Mail una cosa è certa: “Qualora Harry continuasse a fare degli attacchi troppo personali in pubblico, Carlo sarà costretto ad escluderlo definitivamente dalla famiglia”.