Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: tutti stentano a crederci

Sanremo 2022 | Colpo di scena da parte di Amadeus che ha deciso di ufficializzare l’annuncio che nessuno si sarebbe aspettato

La vittoria all’Eurovision Song Contest da parte dei Maneskin è stato un ulteriore motivo di successo e festeggiamenti da parte dell’ultimo conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus. Nelle ultime ore, a tal proposito, si era palesata la possibilità che Ama potesse calare il tris nella guida alla rassegna canora. Niente da fare purtroppo. “Sono felicissimo per la band, ma non se ne parla”, ha detto a Il Messaggero. “Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022: Sanremo ha bisogno di energie particolari. Da gennaio a dicembre lavoro su tanti progetti – ha annunciato – non c’è solo Sanremo nella mia vita: la mole di lavoro comincia a essere importante”.

Sanremo 2022, i papabili conduttori

I nomi sul possibile conduttore del prossimo Festival di Sanremo diventano sempre di più, ma molti restano pura utopia.

Oltre Amadeus, che ora è assodato non ci sarà, la coppia Venier-Arbore è stata una delle prime indiscrezioni balzate post-festival. Non sembra impossibile come ipotesi, ma la zia d’Italia pare voglia continuare con la sola Domenica In.

Improbabile invece un ritorno di Paolo Bonolis o la candidatura di Maria De Filippi, così come sperare che sia un cantante a condurlo. Nelle scorse settimane era stato fatto il nome di Massimo Ranieri.

A far impazzire il pubblico è anche la speranza che possa essere Serena Rossi a dirigere il festival. Nelle prossime settimane andrà per forza di cose annunciato il prossimo direttore artistico e si scioglieranno le riserve.