Cashback, quante transazioni mancano ai 1.500€?

Cashback, clamoroso colpo di scena in Italia: ecco cosa sta succedendo e quante transazioni mancano per i 1.500€

Con oggi si apre l’ultima settimana di maggio, la quale poi ci porterà dritti nel mese di giugno. Questo significa che la grande volata finale sul fronte cashback e supercashback è ormai alle porte. Coloro che partecipano per i 150 euro basici hanno ormai raggiunto da tempo la meta, così che adesso stanno provando a ottenere il record di 50 operazioni anche per un’altra carta con intestatario differente. Ma coloro che gareggiano per i 1.500 euro, invece, sono nel pieno di questa clamorosa corsa che sta vedendo continui ribaltamenti di fronte e clamorose accelerate.

Cashback, continua la corsa sfrenata

L’ultima è arrivata proprio in questi giorni. Basta considerare che l’ultimo classificato, allo stato attuale, conta oltre 430 operazioni all’attivo. Motivo per cui, chi detiene circa 450 transazioni, è poco sopra la fascia dei dei 90.000. E pensare che un tempo, ovvero a inizio programma, si pensava che 450 acquisti potessero essere necessari per incassare i 1.500 euro a fine agosto. Altroché: serviranno molte, molte di più transazioni allo stato attuale. Anche perché all’orizzonte c’è più di un mese e si procede a ritmi di 5-6 acquisti al giorno.

Allo stato attuale, infatti, serviranno più di 550 operazioni. Potrebbero essere 580 circa, ma in fondo anche più di 600 considerando che è in arrivo un’estate che spingerà alle passeggiate, agli acquisti e alla corsa sfrenata. Senza accantonare poi il rush finale, ovvero gli ultimi 10-7 giorni, dove si scatenerà un vero putiferio senza esclusioni di colpi. Fiammate che porteranno migliaia di utenti in corsa, che sono stati nella posizione vincenti in questi mesi, a cadere rovinosamente ritrovandosi in mano solo un pugno di mosche. Anzi: soltanto 150€.