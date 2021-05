Carlo Ancelotti, terribile lutto per l’allenatore: morta l’ex moglie

Terribile notizie per l’allenatore Carlo Ancelotti: è morta Luisa Gibellini, ex moglie e madre di Katia e Davide

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito Carlo, Katia e Davide Ancelotti. L’allenatore ed i suoi figli hanno perso l’ex moglie, nonché madre, che era malata da tempo. I due sono stati sposati per circa 25 anni, quando il tecnico di Reggiolo ha poi messo fine alla loro relazione, nel 2010. Soltanto quattro anni più tardi, l’attuale tecnico dell’Everton ha sposato Mariann Barrena McClay una donna conosciuta nei ristoranti della capitale inglese, quando allenava il Chelsea.

Luisa Gibellini aveva il brevetto da pilota che sfruttava anche a favore della vita da allenatore dell’ex marito Carlo. Ai tempi in cui il tecnico era al Milan, infatti, i due erano soliti arrivare al campo d’allenamento in elicottero per evitare il traffico della città.

Luisa Gibellini, lutto per la famiglia Ancelotti: il ritorno in Italia

Carlo Ancelotti, insieme ai figli Katia e Davide sono tornati in Italia per i funerali di Luisa Gibellini. I tre vivono attualmente in Inghilterra dove sono impegnati con la società dell’Everton, squadra di media classifica della Premier League. Carlo Ancelotti è l’allenatore ed insieme a lui, in panchina, siede suo figlio Davide, così come avvenuto per l’esperienza partenopea.

Katia Ancelotti, invece, fa sempre parte dello staff “a conduzione familiare”, ma nel ruolo di nutrizionista dei giocatori della squadra.