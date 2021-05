Mara Venier, momento a dir poco emozionante: il motivo – FOTO

Grande emozione per la conduttrice televisiva Mara Venier oggi al centro della scena: ecco il suo post pubblicato su Instagram.

Momento emozionante per la simpaticissima conduttrice televisiva Mara Venier che ancora una volta dimostra di essere veramente la zia di tutti. La Venier è stata scelta da Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni come madrina della loro Carlotta. Fu proprio la conduttrice di “Storie Italiane” a chiedere a Mara durante una sua ospitata a “Domenica In” di ricoprire un ruolo così importante nella vita della sua bambina.

La proposta di Eleonora è giunta a Mara già prima che Carlotta nascesse. Il grande giorno è arrivato e la Venier ha postato una foto di gruppo sul suo account di Instagram. Nell’immagine appaiono tutti felici per il battesimo della piccola.

Zia Mara madrina di Carlotta: emozionata per il grande giorno

Nella foto postata da Mara Venier sul suo account privato di Instagram, con il calice tra le mani, festeggia assieme a Nicola Carraro, Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele il battesimo di Carlotta. Un pranzo molto intimo che si è svolto sulla Terrazza Borromini a Roma.

La Venier emozionatissima per il ruolo che le è stato affidato ha scritto: “Stamattina battesimo di Carlotta ,grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia …emozionata per essere la madrina …..evviva Carlotta evviva la vita“.

La primogenita della Daniele e di Giulio Tassoni si sarebbe dovuta battezzare lo scorso autunno, ma la pandemia ha fatto sì che Carlotta ricevesse questa benedizione qualche giorno prima del suo primo compleanno: il prossimo 26 maggio.