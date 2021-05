Fortnite, arriva il bundle Ombre di Strada: come sbloccare gratis la skin

Dopo i leak delle ultime settimane, c’è la conferma: sbarca su Fortnite il bundle Ombre di Strada. Ecco come sbloccare gratis la skin

La stagiona 6 di Fortnite Capitolo 2 volge al termine, ed è tempo di pensare alle ultime novità prima del grande aggiornamento. Manca sempre meno all’update, ma non per questo Epic Games smetterà di lanciare skin ed eventi in queste settimane rimanenti.

Nelle ultime settimane sono apparsi in rete diversi skin che parlavano di un nuovo bundle chiamato Ombre di Strada. Finalmente è arrivata l’ufficialità, con Epic Games che lo ha rilasciato in esclusiva per la versione PC del battle royale. Fiore all’occhiello di questa offerta è senza dubbio la skin Rubino, sbloccabile gratuitamente dopo aver completato alcune sfide. Ecco cosa bisogna fare per ottenerla in pochi passaggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Internet Explorer pronto ad abbandonare il web: la data d’addio

Fortnite, come sbloccare gratis la skin Rubino

Ci sono alcune sfide da completare se si vuole sbloccare la skin Rubino – che fa parte del bundle Ombre di Strada – su Fortnite. La prima di queste consiste nel giocare cinque partite con gli amici, con in palio il dorso decorativo “Borsa Blackout”. La seconda richiede invece di sopravvivere a 500 avversari. Per completarla subito, il consiglio è di giocare in modalità Singola e nascondersi. Il premio in palio è il Deltaplano “Ombra del cielo”.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, da oggi nessuno potrà vedere le tue chat: trucco pazzesco

Per la terza sfida, invece, bisogna fare l’opposto: infliggere 1000 danni agli avversari. Munitevi di armi e andare alla ricerca di nemici. La ricompensa è lo strumento di raccolta “Affetta ombre”. Infine la tanto attesa skin Rubino Ombra, ottenibile completando almeno 3 degli incarichi sopracitati. Ricordiamo che il bundle resterà disponibile fino al prossimo 18 giugno 2021.