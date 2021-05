Al Bano e Romina sono tornati su Canale Cinque con il format “55 Passi nel Sole”, ma i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti per i due artisti

E’ tornato sul piccolo schermo “55 Passi nel Sole” con Al Bano Carrisi e Romina Power, ma i risultati sono stati deludenti per Mediaset. Difatti, in onda ieri sera su Canale Cinque, il format ha ottenuto solo il 10.7% di share per un totale di 2.018.000 spettatori. Dunque, “55 Passi nel Sole” che racchiude i momenti salienti della carriera dei due artisti non ha raggiunto il risultato sperato.

A battere tutti, la finale dell’Eurovision Song Contest in onda su Rai Uno dove ha trionfato l’Italia dopo 31 anni grazie ai Maneskin. Il Festival Musicale Internazionale in onda dalle ore 20.59 alle ore 1.03 ha raggiunto il 25% di share tendo incollati davanti al piccolo schermo 4.512.000 spettatori. La Rai nella serata di ieri si è piazzata dunque sul primo gradino del podio in termini di ascolti.

Risultato insoddisfacente per Al Bano e Romina, ma veniamo adesso alle altre reti televisive e agli ascolti ottenuti con i programmi in onda

Poco soddisfacente il risultato ottenuto su Canale Cinque da Al Bano e Romina con “55 Passi nel Sole”. I due artisti sono stati battuti dalla finale del Festival Musicale Internazionale che ha visto la vittoria dei Maneskin portando l’Italia a trionfare dopo trentuno anni.

Quanto invece ai risultati degli altri canali televisivi, su Rai Due F.B.I. ha intrattenuto 1.506.000 spettatori (6.7% di share) e Blue Bloods 1.460.000 spettatori (6.6% di share). Rai3 con Sapiens – Un solo Pianeta ha interessato 1.201.000 spettatori (6.1% di share). Su Italia1 I pinguini di Madagascar ha raggiunto 1.012.000 spettatori (4.6% di share). Rete4 con la commedia di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, ha totalizzato 871.000 spettatori (4.2% di share).

Su La7 I miserabili ha tenuto incollati al piccolo schermo 589.000 spettatori (2.8% di share).Su RaiPremium Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani 439.000 spettatori (2% di share). Sul Nove I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? è stato seguito da 393.000 spettatori (1.8% di share). Su Tv8 Elysium 367.000 spettatori (1.7% di share). Rai4 con La concessione del telefono – C’era una volta Vigata ha raggiunto 222.000 spettatori (1% di share). Su La5 L’Isola dei Famosi 206.000 spettatori (1.1% di share).