Fortnite accoglie un club di Serie A: torneo e premi in palio

Su Fortnite torna uno dei club di Serie A più amati, con un super torneo che mette in palio succosi premi in-game

Ancora novità su Fortnite, il battle royale di Epic Games. Tra i titoli più apprezzati della storia, sta continuando a registrare numeri impressionanti (soprattutto) grazie alle numerose partnership e collaborazioni di livello. Vi abbiamo parlato pochi giorni fa del nuovo evento Crossover con l’NBA, che vede la partecipazione di tutte e 30 le franchigie con skin da utilizzare in-game.

Le novità a livello sportivo non sono però finite qui. Questa volta parliamo di calcio e, nello specifico, di Serie A. La Roma torna a far parte del videogioco di Epic Games, con la As Roma Cup Second Edition. I migliori 60 giocatori delle qualificazioni avranno la possibilità di sfidare Gonzalo Villar ed Emiliano “SVenom” Spinelli.

Fortnite, cosa c’è da sapere sulla As Roma Cup Second Edition

La Roma torna su Fortnite con la seconda edizione dell’As Roma Cup. A partire da giovedì 20 maggio, prenderà il via il torneo di qualificazione aperto a tutti. I migliori 60 potranno far parte della super sfida finale di venerdì 21, dove ci sarà l’opportunità di sfidare il giocatore Gonzalo Villar e il player Emiliano “SVenom” Spinelli. Il tutto avverrà in diretta sul canale Twitch della Roma eSports, con migliaia di spettatori attesi per il grande evento.

Per partecipare, le registrazioni sono già aperte sul sito ufficiale. Ma quali sono i premi in palio? Dal quarto al decimo classificato, ci sono gadget esclusivi del club giallorosso che verranno inviati a casa. Per il secondo e terzo posto c’è una maglia speciale As Roma X Brain Dead, mentre al vincitore assoluto andrà la maglia firmata con dedica di Villar.