Buongiorno, mamma! è in dirittura d’arrivo, ma le vicende della famiglia Borghi restano irrisolte: tute le anticipazioni ed il giorno della messa in onda

Il pubblico di Mediaset resta in trepida attesa per l’ultimo episodio della fiction “Buongiorno, mamma!”. La messa in onda della sesta ed ultima puntata era prevista per il giorno 26 maggio, ma l’ammiraglia Mediaset ha deciso di spostarla di un giorno: tutti sintonizzati allo stesso orario e sullo stesso canale ma giovedì 27 maggio.

Seppure la fiction sia ormai in dirittura d’arrivo, le vicende della famiglia Borghi sembrano essere ancora irrisolte. Difatti, sono ancora tanti i misteri da svelare, soprattutto sulla morte di Maurizia, e chissà se non succederà proprio giovedì prossimo.

Quanto invece ad Agata, l’infermiera piombata nella vita di Guido, bisogna ancora capire cosa c’entra la ragazza con la famiglia Borghi. Nella puntata finale riusciremo ad avere nuove risposte? Intanto veniamo alle anticipazioni.

Tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio di “Buongiorno, mamma!”

Nell’episodio finale dell’ultima fiction proposta da Mediaset, “Buongiorno, mamma!”, ci aspettiamo sicuramente tante risposte. Guido finalmente deciderà di venire allo scoperto con i suoi figli raccontando loro il rapporto che ha con Miriam. Sarà questo un duro colpo per il ragazzi che vedranno la propria famiglia sgretolarsi qualora l’insegnate di sostegno dovesse sostituire Anna nella vita di Guido.

Quanto alla morte della sua ex ragazza nonché migliore amica di sua moglie, Maurizia, il capofamiglia sarà accusato di omicidio. Quindi, Guido dovrà cercare di dimostrare in tutti modi di essere innocente ed averla vinta sul commissario Colaprico che vuole a tutti i costi incastrarlo. Quanto a Sole, la ragazza andrà a vivere dai suoi nonni ma ancora non è chiaro se lo farà con il suo bambino. Difatti, non è sicuro che Sole riesca a partorire nell’ultimo episodio della serie Tv in onda giovedì prossimo.