WhatsApp, milioni di utenti in pericolo: così rubano il vostro profilo

Spunta su WhatsApp un nuovo pericolo per tutti gli utenti. Infatti la nuova truffa rischia di rubare il vostro profilo: come difendersi dai cyber-criminali.

Su WhatsApp non finiscono i pericoli per gli utenti. Infatti spesso all’interno dell’applicazione possiamo imbatterci in profili truffaldini, pronti a rubare dati e contatti personali. Spesso, proprio per questo motivo, sull’app si diffondono facilmente alcune fake news, senza che nessuno controlli la fonte. Adesso gli utenti devono difendersi da una nuova truffa che rischia di rubare soldi dal vostro conto in banca. Con questo nuovo raggiro, i cyber-criminali creeranno un account con la vostra foto profilo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GTA 5 su PS5 e Xbox Series X ed S, c’è la data: ecco quando esce

A questo punto inizieranno a ricattare gli altri utenti affermando di aver rubato anche tutti i contatti in rubrica. Inoltre poi questi hacker vi chiederanno una piccola somma di denaro per riottenere il vostro profilo. Questi, infatti, chiederanno direttamente una ricarica Postepay, prima di sparire dall’applicazione chiudendo l’account o bloccando l’utente truffato. Invitiamo tutti a fare attenzione a questi messaggi, visto che sono sempre più diffusi all’interno dell’app.

WhatsApp, diversi utenti in pericolo: ma l’applicazione si rinnova

A breve su WhatsApp arriveranno i pagamenti, una vera e propria rivoluzione partita da Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli utenti di tutto il mondo. A pubblicare l’indiscrezione ci ha pensato la sezione ‘FAQs’ del sito ufficiale. Qui si può leggere: “La funzione è implementata in specifici paesi e su alcuni apparecchi“. Quindi a breve gli utenti potranno inviare denaro ad amici, familiari ed in futuro anche ad attività commerciali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, nuova serie con ‘The Jackal’: anticipazioni e data d’uscita

Il colosso americano ha affermato che a breve la funzione sbarcherà anche nel resto del mondo. Infatti i pagamenti sono apparsi sicure ed anche gli utenti europei sono pronti a sperimentare il nuovo tool. Stando al portale specializzato, WABetaInfo, a breve la novità sarà introdotta anche in Spagna e Gran Bretagna. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo sull’applicazione.