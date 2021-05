Uomini e Donne, terribile spavento per l’ex tronista: brividi

Terribile spavento per l’ex tronista di Uomini e Donne che in preda al panico aveva temuto il peggio.

Nelle ore scorse, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha informato i suoi followers su Instagram di aver vissuto un grosso spavento. Mentre era passeggera di un volo diretto per Milano, ha visto guastarsi il velivolo proprio in fase di decollo.

“Durante la rincorsa per il decollo sentiamo l’aereo che frena di botto, ma non si fermava. Sono caduti cellulari, computer. Non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Alla fine il pilota é stato bravissimo e non é successo niente. C’é stato un guasto al motore e per fortuna il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio”.

Uomini e Donne, terribile spavento per Sophie Codegoni: brividi

Per fortuna la tragedia è scampata e l’amatissima ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è rientrata a Milano solo con un brutto ricordo da condividere con amici e parenti. In quei momenti ognuno reagisce a modo suo e l’ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ai suoi followers racconta come l’ha vissuta lei.

“Mi sono fatta prendere dal panico in una maniera incredibile. Volevano farci salire su un altro aereo, ma ho preferito il treno, avevo un appuntamento importante qui a Milano. Amo viaggiare, ma sono rimasta traumatizzata e ho paura di non riuscire piú a prendere l’aereo. A voi é mai successo?“.