Uomini e Donne, De Filippi cuore d’oro: offerta di lavoro per un tronista

Ancora una volta Maria De Filippi si rende protagonista di un bel gesto. La conduttrice di Uomini e Donne ha offerto un posto di lavoro ad un tronista.

Maria De Filippi, presentatrice di Uomini e Donne, si rende ancora una volta protagonista di un bel gesto. Infatti il volto di Canale 5 ha fatto una proposta di lavoro al tronista Giacomo Czerny. Il tutto è accaduto durante la registrazione della puntata di mercoledì 19 maggio. Infatti per il giovane video-maker si è chiusa l’esperienza in trasmissione dopo aver scelto Martina Grado come sua dama. Così la De Filippi ha aperto una nuova strada lavorativa al giovane tronista.

Infatti la conduttrice ha proposto a Czerny di entrare nella sua redazione. Una proposta inaspettata specialmente per Giacomo, che conferma la stima della De Filippi nei suoi confronti. All’inizio della sua esperienza, è stata proprio la redazione di Uomini e Donne a dare a Giacomo la possibilità di girare lui stesso il video di presentazione. In quell’occasione Maria fece notare la bravura e la precisione del tronista.

Uomini e Donne, Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo Czerny: a breve la decisione

La conduttrice di Canale 5 ha quindi offerto a Giacomo Czerny di entrare all’interno della sua redazione. Al momento non si sa ancora la risposta dell’ex tronista, che a breve dovrebbe comunicare la sua decisione. Inoltre lo stesso Czerny è pronto anche a godersi la sua Martina Grado lontano dalle telecamere, per vedere se la storia possa funzionare. La corteggiatrice è amatissima dal pubblico, anche se in molti avevano puntato su Carolina Ronca.

Infatti sin da subito Giacomo aveva mostrato un grandissimo interesse nei confronti di Carolina, ma poi alla fine è stato attratto di più dalla Grado. Inoltre alla registrazione della scelta hanno preso parte anche Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, con i loro rispettivi partner: Vanessa Spoto e Alessio Ceniccola. Si conclude con questa scelta la stagione del Trono Classico, con tutti i tronisti che hanno completato il loro percorso.