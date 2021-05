Un passo dal cielo 7, tutte le anticipazioni sulla nuova stagione della fiction che ha ottenuto ottimi ascolti in prima serata su Rai Uno

L’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 ha consegnato ai telespettatori un pieno di emozioni e la voglia di pensare che il distacco dai suoi protagonisti sia solo temporaneo. Anche in questa stagione una delle fiction più longeve e redditizie della Rai (dura da ben dieci anni) ha fatto centro e lo dicono i numeri. Share importanti, medie anche superiori ai 5 milioni di spettatori e apprezzamento da parte della critica.

Quando dopo la terza stagione c’era stato il cambio del protagonista principale, con Daniele Liotti che ha sostituito Terence Hill, e sono cambiati anche alcuni dei personaggi sembrava un salto nel buio. Invece Francesco Neri, l’ispettore della Forestale intrepretato dall’attore romano, ha fatto centro e con lui tutto il resto del cast.

Ospite questa sera a ‘I soliti Ignoti’, Liotti ha confessato che questo è stato uno degli impegni più duri di tutta la sua carriera. Le montagne dolomitiche nei quali sono state girate le scene sono stupende, con panorami mozzafiato. Ma spostare tutta una troupe in quelle zone è davvero un’impresa e per questo forse chi guarda rimane incantato da tanta bellezza e dalla forza delle storie.

Un passo dal cielo 7 ci sarà? Daniele Liotti ha risposto così

Ora però Un passo dal cielo, che da questa stagione ha avuto come sottotitolo I guardiani, ha concluso dopo otto puntate il suo nuovo ciclo. E quello che si chiedono i fan è se la storia avrà un seguito e se la serie continuerà a tenerci compagnia.

Una prima risposta, seppure non definitiva, l’ha data lo stesso Daniele Liotti intervistato da ‘Il Fatto Quotidiano’: “Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”. L’impressione è comunque che Un passo dal cielo 7 ci sarà anche se al momento le riprese della fiction Rai non sono ancora cominciate. Si ripartirà probabilmente dal chiarimento fra Francesco e Vincenzo, presente fin dalla prima stagione.