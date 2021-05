All’Isola dei Famosi il leader della settimana è chiamato a compiere delle scelte. Le sua decisioni hanno infuriato il web e creato dei malcontenti tra i concorrenti

Come al solito la fame è tanta e la tensione è così alta da generare malcontenti ad ogni azione. L’abbiamo visto nel daytime dell’ “Isola dei Famosi 2021” andato in onda oggi pomeriggio, giovedì 20 maggio. I naufraghi hanno ricevuto a sorpresa una ricompensa ma il leader della settimana ha dovuto fare una scelta molto importante che non è piaciuta al pubblico da casa e ad alcuni concorrenti del reality.

A ricevere l’ambita collana da leader giovedì scorso è stato Awed e oggi la produzione ha deciso di fargli recapitare una pergamena con una ‘missione’. Il ragazzo, a bordo di una barchetta, ha dovuto raggiungere una spiaggia per recuperare una cassa di legno da portare a Playa Reunion.

Qui Awed assieme agli altri naufraghi ha trovato all’interno della cassa una prelibatezza che ha subito portato il buon’umore tra i concorrenti. Questo però è durato davvero poco in quanto la produzione abbia messo il leader davanti ad una scelta.

La scelta di Awed sull’Isola crea dei malcontenti sul web e tra i naufraghi

Nella cassa di legno recuperata dal leader della settimana è stata trovata oltre ad una prelibatezza anche un’altra pergamena. Qui erano contenute le regole del ‘gioco’, solo 3 naufraghi potevano mangiare il piatto presente nella cassa: un buonissimo pollo allo spiedo.

Lo youtuber ha così dovuto scegliere due compagni con i quali condividere il premio: i fortunati sono stati Valentina Persia e Andrea Cerioli. La scelta del ragazzo però ha fatto infuriare il pubblico da casa che sostiene a gran voce sui social che il napoletano avrebbe potuto dare questa opportunità a chi nel corso delle scorse puntate non ha mangiato nulla.

Oltre ai telespettatori la scelta del naufrago non è piaciuta a chi da tempo sostiene di avere una gran fame, tra questi Miryea Stabile. Ricordiamo che nel corso di un’altra puntata Ignazio Moser scelse di dare l’opportunità alla Persia e a Cerioli di mangiare piatti più sostanziosi. In questo caso l’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione” ebbe una crisi di pianto.

Angela Melillo invece, dopo la scelta di Awed, ha dichiarato che d’ora in poi si lamenterà anche lei di avere fame facendo probabilmente riferimento ad Andrea Cerioli. Difatti, come tutti sanno, il ragazzo mette sempre in primo piano l’assenza di cibo sull’Isola. Proprio per questo motivo, nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì scorso, Andrea ha avuto una questione con la campionessa di scii Isolde Kostner.