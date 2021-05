Non c’è pace per Gaza, con Hamas che continua a lanciare razzi alle basi militari ed Israele che bombarda i tunnel in Palestina: tensione in Medio Oriente.

Nonostante l’azione dei diplomatici, non si fermano le offensive di Hamas e dell’esercito israeliano. La tensione resta alta a Gaza City, con il conflitto tra Israele e Palestina che sembra non avere fine. Questa mattina Hamas e la Jihad hanno risposto al fuoco israeliano, lanciando dei razzi contro le regioni centrali e meridionali, tra la notte di martedì e le prime ore di questo mercoledì. Infatti i razzi sono caduti tra Ashdod e Ashkelon a sud, arrivando fino alle città di Rehovot e Palmachim.

Poco dopo il lancio dei razzi, Hamas ha rilasciato un comunicato. Al suo interno comunica che le basi prese di mira sono quelle di Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim e Ramon. Andiamo quindi a vedere la risposta dell’Israele, che ha rilasciato anche una nota firmata dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Hidai Zilberman.

Gaza, tensione alta tra Israele e Palestina: le truppe di Netanyahu colpiscono 40 obiettivi tunnel di Hamas

Dopo gli attacchi di Hamas e la Jihad, Israele ha subito bombardato dei tunnel obiettivi in Palestina. Inoltre sono proseguiti anche gli attacchi delle forze d’aviazione israeliana alla rete dei tunnel di Hamas a Gaza. Nella nota firmata da Hidai Zilberman, il governo Israeliano afferma di aver colpito più di 40 obiettivi, distruggendo più di 12 chilometri di tunnel.

Al loro interno, secondo le fonti israeliane, erano presenti anche depositi di armi e centri di comando. Non sono mancate nemmeno le vittime, con ben 10 membri di Hamas uccisi all’interno del tunnel. Gli attacchi di Israele si sono concentrati a sud della striscia di Gaza tra Khan Yunis e Rafah. Inotlre Zilberman ha concluso affermando che le forze palestinesi avrebbero cercato di colpire le basi d’aviazione israeliana, senza riuscirci.