Calciomercato Milan, l’addio è vicino: “Offerti 32 milioni di ingaggio”

Calciomercato Milan, la stella del club è sempre più vicina ai saluti. Ha ricevuto un’offerta da 32 milioni di ingaggio

La stagione del Milan si deciderà domenica sera, in una delle sfide più complicate dell’ultimo anno: a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo l’inutile pareggio a San Siro con il Cagliari, ora gli uomini di Pioli sono obbligati a vincere – dando per scontati i 3 punti di Juventus e Napoli – per agguantare la qualificazione in Champions League.

Mentre allenatore e giocatori preparano l’ultima gara decisiva, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Ancora da risolvere il problema rinnovi, con Donnarumma e Calhanoglu che potrebbero lasciare al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Sky Sport, nelle scorse ore è arrivata un’offerta monstre da 32 milioni di euro per uno di loro, il cui addio sembra sempre più certo.

Calciomercato Milan, offerta monstre dall’Al Duhail per Calhanoglu: le cifre

Il futuro di Calhanoglu potrebbe essere lontano dall’Europa. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, infatti, il turco avrebbe ricevuto una super offerta da 8 milioni di euro all’anno per tre anni, ai quali vanno aggiunti altri 8 milioni al momento della firma. “In totale si parla di un accordo da circa 32 milioni di euro. Il numero 10 del Milan ci sta pensando, consapevole del fatto che un’offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo. La prossima settimana ci sarà un incontro tra il suo agente e i dirigenti del club qatariota” ha spiegato l’inviato.

Sempre più lontana quindi una sua permanenza al Milan. La dirigenza è infatti ferma a 4 milioni più bonus per il rinnovo, mentre il giocatore ne chiede almeno 5. C’è anche la Juventus alla finestra, che potrebbe tentare il doppio colpo con Donnarumma.