Mi manda Raitre, cambiano format e conduttore: tutti i dettagli

La Rai cambia tutto nel seguitissimo programma “Mi manda Raitre”. Al timone della trasmissione ci sarà un solo conduttore ma le novità non finiscono qui: scopriamole insieme

Cambia tutto nel seguitissimo programma targato Rai: “Mi manda Raitre”. La trasmissione televisiva che si occupa della difesa dei diritti dei consumatori si concentrerà sull’inchiesta e vedrà al timone un solo conduttore. Ma non sono queste le uniche novità che la Rai ha pensato per il format a partire dalla prossima stagione televisiva.

“Mi manda Raitre” attualmente in onda nei giorni feriali, dal prossimo autunno tornerà sempre in daytime ma solo nel weekend. Quanto invece alla conduzione, questa sarà affidata esclusivamente a Federico Ruffo. Dunque il giornalista romano dalla prossima stagione non sarà più affiancato dall’attuale co-conduttrice Lidia Galeazzo.

Mi manda Raitre in onda nel weekend a partire dal prossimo autunno: cos’altro c’è da sapere? scopriamolo insieme

La Rai ha deciso di apportare alcuni cambiamenti, in cantiere già da tempo, al seguitissimo programma “Mi manda Raitre” attualmente in onda nei giorni feriali con al timone i giornalisti e conduttori Federico Ruffo e Lidia Galeazzo.

Il format continuerà ad occuparsi della difesa dei diritti dei consumatori, a smascherare i percorsi non trasparenti del mondo del lavoro e le truffe ai cittadini, ma con una tendenza all’inchiesta.

Come dicevamo inizialmente la messa in onda avverrà solo nel weekend: il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 10.30. Federico Ruffo con il format avrà dunque a disposizione una mezz’ora di tempo in più per ogni appuntamento dove poter affrontare tantissime tematiche che interessano il pubblico Rai.