Meteo, fase di tempo stabile ma con calo delle temperature

Le previsioni meteo indicano una fase di tempo stabile, ma con le temperature in lieve calo su gran parte del paese

Le previsioni meteo per la giornata di oggi prevedono una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, però, qualche rovescio o temporale si abbatterà su Trentino, Friuli e Veneto. Altrove cielo soleggiato. In serata i rovesci si sposteranno su Lombardia e Venezia. Le temperature subiranno un calo nelle massime, in particolare al Sud.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno instabili al Nord, dove vi sarà un’alternanza tra sole e pioggia. Una situazione di tempo stabile invece sarà garantita sul resto d’Italia. Le correnti fresche, però, continueranno ad imporre un calo generalizzato delle temperature che a metà settimana torneranno al di sotto della norma.

Tempo bello al Nordovest, al Sud e sulle Isole nella giornata di domani. Nel resto d’Italia, invece, spunterà qualche nuvola. Al mattino attesi piovaschi su Friuli Venezia Giulia, sulle coste del Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana ed Umbria.

Temperature minime e massime

Aosta 6/20

Torino 7/22

Milano 8/23

Trento 8/24

Bolzano 8/20

Venezia 12/20

Trieste 12/20

Genova 12/18

Bologna 9/26

Firenze 8/23

Ancona 12/23

Perugia 5/22

Roma 8/22

L’Aquila 4/20

Pescara 13/22

Campobasso 6/22

Napoli 12/21

Bari 15/24

Potenza 6/20

Catanzaro 12/24

Palermo 15/23

Cagliari 13/24