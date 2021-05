WhatsApp, utenti non hanno scelta: adesso i messaggi spariscono

Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i messaggi. Infatti adesso gli utenti non potranno leggerli per sempre: ecco il nuovo trucco.

Su WhatsApp adesso i messaggi non sono più scontati, infatti una nuova funzione permette di non poterli leggere per sempre. Infatti l’applicazione di messaggistica ha lanciato la funzione dei ‘messaggi effimeri‘. Questo nuovo tool lanciato dagli sviluppatori permette di impostare la durata di visualizzazione del testo che può durare una giorno o una settimana. Una funzione che è sbarcata anche all’interno delle chat di gruppo.

All’interno delle chat con più utenti, però, solamente l’amministratore potrà decidere se impostare o meno la nuova funzione. Una volta impostata, qualsiasi utente potrà decidere di lanciare un ‘messaggio effimero’. Il nuovo tool è rivoluzionario per l’applicazione del gruppo Facebook. L’applicazione, infatti, ha deciso di impostare la funzione prendendo spunto da una delle sue principali rivali, Telegram. Andiamo a vedere tutte le novità presenti su WhatsApp.

WhatsApp, non solo i ‘messaggi effimeri’: nuova velocità per i ‘vocali’

Da tempo oramai l’applicazione sta seguendo un processo di restyling, con nuove funzioni pronte a sbarcare all’interno dell’applicazione. Infatti WhatsApp ha ben pensato di aiutare l’ascolto dei messaggi lunghi grazie ai messaggi a ‘doppia velocità’. La novità è stata annunciata direttamente dagli sviluppatori di Menlo Park, che hanno pubblicato la notizia sulla sezione ‘FAQs‘ del sito.

Una nuova funzione per WhatsApp pronta ad accorciare tutti i vocali lunghi. Infatti a breve gli utenti potranno selezionare la velocità di riproduzione del messaggio. Saranno inserite due velocità: ‘1,5X‘ e ‘2X‘, e si potrà tornare quando si vuole alla velocità normale del messaggio. L’indiscrezione è stata più che apprezzata dagli utenti, che a breve non dovranno più temere i chiacchieroni. Un tool super apprezzato riprendendo ancora una volta Telegram, la rivale che più impensierisce gli sviluppatori di Menlo Park.