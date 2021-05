Medio Oriente, nuovi raid israeliani a Gaza: 55 attacchi aerei nella notte. Cresce il numero delle vittime palestinesi nella Striscia

Continua l’escalation di violenza in Medio Oriente. Le forze militari israeliane proseguono nel bombardamento aereo della Striscia di Gaza senza sosta, in risposta al lancio dei razzi di Hamas. Nella notte sono stati portati a termine 55 raid, secondo quanto riportato dai media locali.

Sono state colpite diverse basi militari e di sicurezza nel territorio palestinese, così come alcune zone deserte a est di Gaza City.

Un edificio di quattro piani è stato bombardato nel centro città ma fortunatamente non erano presenti civili all’interno e non ci sarebbero vittime.

Nel frattempo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la fine delle ostilità “non è imminente“.

Israele vuole imporre una dura lezione ad Hamas e questo “richiederebbe ancora tempo”, secondo i vertici di Tel Aviv. Fino ad oggi sono almeno 192 le persone, tra cui 58 bambini e 34 donne, ad aver perso la vita a Gaza. Israele ha denunciato la perdita di 10 persone sul proprio territorio, tra cui 2 bambini.

Lo sforzo diplomatico degli Usa intanto prosegue. Domenica il segretario di Stato Antony Blinken ha contattato i ministri degli esteri di Qatar, Egitto, Arabia Saudita e Francia. Anche le Nazioni Unite si stanno adoperando per ricucire un rapporto mai così logoro dal 2014.

Spoke with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about the urgent work to halt the conflict gripping in Israel and the West Bank and Gaza. The loss of life from the crisis is deeply saddening.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 16, 2021