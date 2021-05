Anticipazioni Beautiful, Quinn viene salvata: guai per Carter

Le anticipazioni di Beautiful in America prospettano grandi risvolti della longeva fiction: Quinn deve la riservatezza del suo segreto a Shauna

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, in America, prospettano grosse emozioni future anche ai fan italiani appassionati della serie più longeva. In particolare modo, il segreto di Quinn viene salvato in calcio d’angolo: Zoe ha beccato l’avvocato Carter a letto con vestiti femminili sparsi per la stanza, ma senza una donna accanto. Infatti, Quinn si è nascosta giusto in tempo sotto al letto. Zoe, in lacrime, scappa via e racconta tutto a Ridge, Brooke e Eric. Continuando a rimarginare su quanto vissuto, la donna si rende conto di aver notato un capo particolare tra quelli sparsi per la stanza: l’inconfondibile giacca di Quinn.

Anticipazioni Beautiful, Zoe scopre chi è la donna a letto con Carter?

Quinn svela tutta la verità a Shauna la quale l’aiuta a dissuadere Zoe da quanto accaduto: “Non mi faresti mai questo, giusto?”. Migliori amiche, Quinn è sposata con Eric e Zoe abbandona la pista che vedrebbe Quinn a letto con suo marito. Shauna è pronta a fare qualsiasi cosa affinché Quinn ed Eric non si lascino, fino al punto di confessare che la donna a letto con Carter era lei. Intanto, l’avvocato sexy riesce a parlare con Zoe provando a farsi perdonare spiegandole che quanto accaduto con Shauna non ha significato nulla per lui e dicendosi dispiaciuto per averla fatta soffrire.

Ognuno torna nelle proprie case: Quinn ed Eric hanno una piccola discussione dove lui sente di aver sbagliato sposandola, ma alla fine arriva il chiarimento tra i due. Anche per Carter c’è il lieto fine: quando lui e Quinn si risentono a telefono giurano di portare per sempre il segreto nella tomba.