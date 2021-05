Milan-Cagliari, streaming gratis: dove vedere il posticipo in diretta

Tutto pronto per Milan-Cagliari, match che chiude la 37esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

La penultima giornata di Serie A si conclude con la sfida tra Milan e Cagliari. Una sfida che può risultare decisa per i rossoneri, che con una vittoria riuscirebbero a staccare il pass per la prossima Champions League. Un ritorno attesissimo per i tifosi rossoneri, che però dovranno temere un Cagliari alla caccia della salvezza. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Diritti Tv, Sky acquista il pacchetto 2 per le gare di Serie A: l’accordo

Partiamo subito dal Milan di Stefano Pioli, che dopo un periodo di crisi si è risollevato e sta disputando un finale di stagione da sogno. Non solo la vittoria schiacciante contro la Juventus, adesso i rossoneri vedono la Champions da vicino e basterà una vittoria per tornare nella massima competizione europea. Pioli, però, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, fermi per infortunio.

Dall’altra parte, invece, troviamo il Cagliari alla ricerca di una vittoria che significherebbe salvezza matematica. Con Leonardo Semplici alla guida, gli isolani si sono ripresi, vincendo anche lo scontro diretto contro il Benevento. Inoltre ai rossoblu basterebbe anche un solo punto, ma contro avrà un Milan agguerrito. Andiamo quindi a vedere dove seguire Milan-Cagliari in streaming gratis.

Milan-Cagliari, streaming gratis: Sky o DAZN ?

La domenica di Serie A si chiude con la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 37esima giornata del campionato di calcio. La partita si giocherà allo Stadio San Siro, terreno di gioco della compagine rossonera. A trasmettere il match in esclusiva ci penserà Sky, che per l’occasione mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, dalla Francia: l’attaccante verso la permanenza

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.