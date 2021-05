Caterina Balivo è pentita: la scelta che non rifarebbe

Caterina Balivo è pentita: anche se prossimamente l’amatissima conduttrice napoletana tornerà, c’è una scelta che non rifarebbe

Una lunga carriera in tv e poi la pausa, improvvisa e forse anche inattesa almeno per i fan. Ma non per lei, perché Caterina Balivo ad un certo punto ha deciso di mettere un punto e fermarsi anche se ora sembra vicino il suo ritorno con un programma importante in prima serata.

Una decisione sulla quale l’amatissima conduttrice campana aveva riflettuto a lungo, nonostante i successi di ‘Detto Fatto’ su Rai Due e successivamente di ‘Vieni da me’ su Rai Uno. Ripensandoci oggi però confessa che ci ha avuto modo di ripensarci ed è un po’ pentita “di essere tornata a lavorare subito dopo il parto. Se tornassi indietro non lo rifarei più”.

Intervistata da ‘Il Resto del Carlino – Quotidiano Nazionale’ ha aggiunto che per una donna che lavora è tutto più complicato e prima a poi il conto arriva: “Per la mamma è tutto scontato: deve prendere i figli a scuola, preparare la merenda, seguire la casa. Per i padri no. Basta con lo stereotipo della super eroina che può fare tutto. Mio marito non voleva ma io l’ho fatto per loro. Donne tuttofare? C’è un limite”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caterina Balivo, clamorosa indiscrezione: sbarca in prima serata

Caterina Balivo spiega le ragioni delle sue scelte professionali: la famiglia prima di tutto

Caterina Balivo ha spiegato che non era un problema di stimoli, anche perché le trasmissioni stavano andando benissimo e sentiva l’affetto dei suoi fan. Però dedicarsi al marito e ai due figli, Guido Alberto e Cora, era diventata una necessità. Come come era fondamentale rallentare i ritmi e prendersi un po’ di tempo per fare altri, pensare a progetti diversi anche perché un ciclo si era chiuso.

Il rapporto con il marito è molti intenso, complice e senza nessuno spunto per le riviste di gossip. Ma qual è il suo segreto? “Non darsi mai per scontati. Non bisogna pensare che io sto con lui e lui sta con me punto. Lui potrebbe innamorarsi di un’altra ma lo stesso potrei fare io. E ogni tanto glielo ricordo”.