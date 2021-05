Calciomercato Juventus, dalla Francia: l’attaccante verso la permanenza

La Juventus dopo la vittoria di ieri sull’Inter campione d’Italia spera di ipotecare la qualificazione in Champions e acquistare un big per l’attacco.

La compagine bianconera non ha ancora perso le speranze. Un super Cuadrado, con la doppietta rifilata all’Inter, ha regalato 3 punti essenziali alla Juventus che può ancora credere nella qualificazione in Champions League.

Se Andrea Pirlo dovesse riuscire nell’impresa di portare la Vecchia Signora nell’Europa che conta, la dirigenza sarebbe pronta a imbastire un mercato da sogno che potrebbe portare un big in attacco. Il giocatore vuole la Juve, mentre il club di appartenenza vorrebbe tenerlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, l’ex allieva si confessa: “Sono stata vittima di bullismo”

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Icardi verso la permanenza

Mauro Icardi ha le idee chiare. La Francia, nonostante gli abbia regalato l’emozione della finale di Champions e così via, non sarà ancora per molto la sua casa. L’attaccante argentino ha più volte espresso il desiderio di lasciare il Paris Saint-Germain, non per una questione di soldi, ma il club francese non è molto favorevole a lasciarlo partire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, un big si allontana: vicinissimo al Manchester City

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Nasser Al-Khelaifi non crede che ci sia una società ad oggi che possa soddisfare pienamente le richieste economiche per arrivare all’acquisto del centravanti ex Inter.

I colleghi transalpini, inoltre, riportano anche un certo feeling scattato Icardi e il mister Mauricio Pochettino suo connazionale, il quale spera di poter recuperare il 28enne nella miglior condizione possibile a partire dalla prossima stagione.