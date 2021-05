Uomini e Donne, scoppia la bufera: clamoroso annuncio di Gianni Sperti

Scoppia la bufera a Uomini e Donne, dopo un annuncio social di Gianni Sperti. L’opinionista del dating show afferma: “Non provo stima per lei”.

E’ caos a Uomini e Donne dopo le ultime dichiarazioni di Gianni Sperti su quanto accaduto tra Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Stavolta il tutto è accaduto a telecamere spente, con l’opinionista che ha fatto parlare di sè dopo una diretta di Instagram. Il panico si è scatenato intorno a quattro ex dame: Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco. Le ex concorrenti si erano riunite per parlare con i propri fans, che incalzanti hanno chiesto informazioni proprio su Roberta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, minacce per una ex corteggiatrice: “Mi augurano la morte” – FOTO

Le dichiarazioni delle quattro, però, hanno fatto infuriare e non poco Roberta di Padua dopo che Veronica ha riportato un episodio in cui l’ex concorrente avrebbe quasi investito nel parcheggio sia lei che Aurora. All’epoca le tre facevano parte del parterre del trono over. Ad aumentare le polemiche ci ha pensato Aurora che ha aggiunto un aneddoto riguardante un litigio avvenuto dietro le quinte. Le quattro infine hanno anche affermato che Roberta avrebbe voluto prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, Gianni Sperti accende il fuoco: arriva la risposta di Roberta di Capua

La risposta di Roberta di Capua è stata dura, con l’ex tronista che ha pubblicato delle foto con il suo avvocato facendo intendere di voler proseguire per vie legali. Inoltre in compagnia di Valentina ha aggiunto dei commenti negativi contro le ex colleghe. La Autiero, però, ha precisato che sebbene fosse in diretta Anna non farebbe parte della polemica. Ai commenti delle quattro ex troniste, a sorpresa si è aggiunto anche Gianni Sperti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Francesca Fioretti, rivelazione in diretta TV: pubblico commosso

L’opinionista del dating show ha preferito non commentare nel dettaglio questa diretta, ma ha comunque attaccato. Senza mezzi termini Sperti ha affermato: “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie“.

Il commento di Gianni Sperti non è stato preso bene da Anna Tedesco che ha con concluso la diretta affermando: “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti“. Si infiamma quindi il gossip intorno alla trasmissioni, con una querelle che di sicuro andrà avanti nei prossimi giorni.