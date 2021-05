Cina, il rover Zhurong è arrivato su Marte: l’annuncio di Pechino. L’atterraggio dopo tre mesi passati in orbita si è svolto in piena sicurezza

Un grande annuncio arriva dalla Cina: il veicolo spaziale Zhurong è atterrato su Marte in queste ore. L’annuncio ufficiale di Pechino ha confermato il successo della spedizione del rover sul Pianeta Rosso, dopo tre mesi passati in orbita.

Zhurong, un robot a sei ruote, ha toccato la superficie nella zona dell’Utopia Planitia, un vasto terreno nell’emisfero settentrionale di Marte. Per scendere ha utilizzato una combinazione di tre elementi tra una capsula protettiva, un paracadute e una piattaforma missilistica. Il successo del touchdown è un risultato notevole, raggiunto dalla Cina subito dopo gli Stati Uniti con Perseverance (sbarcato a febbraio).

Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con “l’eccezionale risultato” della squadra spaziale con un messaggio carico di entusiasmo.

“Sei stato abbastanza coraggioso per la sfida, hai perseguito l’eccellenza e posto il nostro paese nei ranghi avanzati dell’esplorazione planetaria”, ha detto.

La sonda è ufficialmente atterrata alle 07:18 di sabato, ora di Pechino (le 01:18 in Italia). Ci sono voluti 17 minuti per aprire i suoi pannelli solari e inviare un segnale sulla Terra. Nel tempo trascorso sono state raccolte immagini di Utopia e scelto il punto più sicuro per toccare il suolo, lontano da massi e crateri.

L’attuale distanza della Terra da Marte è di 320 milioni di km, il che significa che i messaggi radio impiegano quasi 18 minuti per raggiungere il nostro pianeta.

Zhurong rappresenta un altro passo avanti importante nella corsa spaziale cinese, dopo il posizionamento recente di altri due rover sulla Luna. Il suo scopo sarà raccogliere nei prossimi 90 giorni informazioni più dettagliate possibile sulla geologia locale.

Il robot assomiglia molto ai veicoli Spirit and Opportunity, ideati dalla NASA negli anni 2000. Pesa circa 240 kg ed è alimentato da ampi pannelli solari pieghevoli.

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021