Che tempo che fa, colpo da maestro di Fazio: ospiterà una grande star

Fabio Fazio, in occasione della puntata di domani di Che tempo che fa, ospiterà una grande star hollywoodiana: gran colpo per il conduttore

Domani sera, come di consueto, andrà in onda Che tempo che fa su Rai 3. Come sempre a condurre sarà Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto. Oltre agli ospiti fissi come Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo scrittore Roberto Saviano, il conduttore è riuscito a mettere a segno un colpo d’eccezione. Dopo le recenti interviste a Barack Obama e Matthew McConaughey, stavolta toccherà a Sharon Stone raccontarsi ai microfoni di Fazio. Assodato che questo sia un colpo da maestro, in molti si sono chiesti il reale motivo dell’ospitata della star americana. Quest’ultima presenterà la sua autobiografia ‘Il Bello di Vivere Due Volte’. Per chi volesse vederlo, basterà sintonizzarsi su Rai 3 alle ore 20:00.

Che tempo che fa, confermata la scissione con la seconda parte del programma

Che tempo che fa la domenica, nonostante canali concorrenti come Rai 1 e Canale 5, regala sempre un sacco di soddisfazioni in termini di ascolto. A piacere molto, anche se inizia in seconda serata, è il momento del ‘tavolo’. Per questo motivo, si è deciso che il programma si sdoppierà letteralmente nella prima parte classica e nella seconda che prenderà il nome di ‘Che tempo che fa – Il tavolo’.

Inizierà alle 23 e vedrà gli ospiti, di cui alcuni fissi, che si siederanno per discutere di diversi argomenti, sia impegnati che leggeri. Non mancherà uno dei momenti più apprezzati, ovvero lo sketch di Nino Frassica e la sua Novella Bella.