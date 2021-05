Amici 20, ex concorrente svela tutto sulla finale di sabato 15 maggio. Lei che ci è passata, sa cosa succederà: “Vi dico chi vince”

Sale la febbre per la finale di Amici 20 che in prima serata su Canale 5 sceglierà il suo vincitore assoluto e il primo nelle due categorie previste, Ballo e Canto. Cinque gli allievi della scuola, più famosa d’Italia che sono arrivati fino in fondo e fan scatenati, anche perché la diretta sarà ravvivata anche dal televoto.

Come per ogni edizione precedenti, i pronostici si sprecano e chi è già passato da lì sa cosa significa l’emozione di questi momenti. Come Lorella Boccia, oggi apprezzata conduttrice tv, che ha partecipato ad Amici 12 nell’edizione vinta poi da Moreno Donadoni.

Intervistata da Fanpage, la ballerina napoletana ha spoilerato quello che sarà secondo lei il vincitore di questa edizione: “Banale se dico ‘vinca il migliore’? Il livello è molto alto. Io, ad esempio, adoro Giulia Stabile. È entrata che sembrava una bambina di 8 anni, adesso è quasi donna”. Sarebbe una rivincita anche per lei, perché difficilmente alla fine ha trionfato un ballerino.

Amici 20, la carriera di Lorella Boccia dopo il talent: il suo nuovo programma va benissimo

Lorella Boccia, che dal 2019 è sposata con il produttore (e figlio d’arte) Niccolò Presta ed è in attesa della prima figlia, è tornata da poco in video con una nuova avventura. Venus Club, il suo talk show su Italia 1 ogni giovedì in seconda serata (per sei puntate complessive) sta piacendo soprattutto al pubblico giovane, come dimostrano gli ascolti.

Lei però sa di essere soltanto all’inizio e cerca di fare un passo alla volta anche se ha ben chiaro il modello da imitare. Ellen De Generes, la famosa conduttrice americana che porta avanti un genere di trasmissioni in Italia ancora mai viste, perché i suoi talk show sono fuori dagli schemi.