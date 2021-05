Uomini e Donne, Ida Platano stupita: cos’è successo al dating show

Ida Platano, la dama di Uomini e Donne ha rivelato retroscena interessanti sul suo percorso al dating show di Maria De Filippi

Ida Platano ha rilasciato una lunga testimonianza del suo percorso al dating show a Uomini e Donne Magazine. La dama ha fatto il suo ritorno in studio dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri che, a sua volta, sta proseguendo la sua conoscenza con Roberta di Padua.

Ciononostante, la dama ha ammesso di essere molto serena e si dice pronta ad iniziare nuove conoscenze. La presenza in studio di Riccardo e Roberta sembra non turbare la Platano che ha detto di provare una sorta di empatia per la donna che sta conoscendo il suo ex cavaliere.

Uomini e Donne, Ida Platano parla di Armando Incarnato

Ida Platano è stata incalzata sul fatto che Armando Incantato sia un noto – ma non abile – menzognere, ma neppure la dama riesce a spiegarsi il motivo del comportamento del cavaliere napoletano. Tuttavia, la Platano ha fatto una giusta riflessione: “Prima o poi tutto viene a galla”.

Ciononostante, Ida Platano ci tiene a ribadire che Armando è una brava persona, al di là delle bugie che dice costantemente. La parte più interessante riguarda le anticipazioni circa un presunto nuovo confronto tra Riccardo, Ida e Roberta: l’opinione pubblica sembrerà essere a favore di Riccardo. Intanto, però, Ida comincerà una nuova conoscenza.