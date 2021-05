Luca Ward ha parlato della malattia di cui è affetta la sua secondogenita. Si tratta della Sindrome di Marfan.

È da alcuni mesi che Luca Ward, attore romano famoso per aver recitato in film celebri come Elisa di Rivombrosa e Il Conte di Montecristo, si è esposto pubblicamente parlando di un problema che riguarda sua figlia. Si tratta di Luna, la sua secondogenita, la quale è affetta dalla Sindrome di Marfan, una malattia ereditaria del tessuto connettivo, causata da mutazioni del gene che codifica per la proteina detta fibrillina e può portare delle alterazioni del sistema nervoso centrale, dei vasi sanguigni, ma anche oculari oppure ossee.

Luca Ward preoccupato per la figlia: ne ha parlato per la prima volta

Oggi Luca Ward ne ha parlato per la prima volta e in un’intervista al programma radiofonico I Lunatici ha parlato di Luna. “Ha la sindrome di Marfan. La sua è stata quella che i medici hanno definito sfiga”, così ha esordito l’attore romano. “Io mi sono accorto in questo anno terribile che la ricerca ha una serie di problematiche, soprattutto in Italia”.

Luca Ward afferma inoltre che vengono stanziati pochi soldi per la ricerca nel nostro territorio e che, per questo motivo, diversi laboratori spesso rimangono fermi. “I vaccini anti covid ci hanno dimostrato che se si vuole la scienza in pochi mesi può arrivare ai vaccini”.