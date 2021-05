Guenda Goria ha un nuovo amore. L’ex gieffina dopo lo scoop non si nasconde e pubblica un video.

Guenda Goria nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove lei è particolarmente felice. L’amore all’improvviso è stata la frase scelta per la clip e non è stata una pura casualità. L’ex concorrente del GF Vip nel post è insieme a Mirko Gancitano, la sua nuova fiamma che non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Il 29enne è infatti un attore, videomaker freelance, fotografo e personaggio televisivo. Ma quando è nato l’amore tra i due? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Caterina Balivo, clamorosa indiscrezione: sbarca in prima serata

Guenda Goria, nuovo amore per l’ex gieffina: di chi si tratta – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono stati paparazzati dai giornalisti del settimanale Chi e, in seguito allo scoop, hanno deciso di ufficializzare il loro sentimento sui rispettivi profili Instagram. In un video dove mostra la loro foto insieme, la figlia di Amedeo Goria scrive: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabio Fazio, decisione definitiva della Rai: fan entusiasti

Un amore vero e genuino, nato come? Mirko e Guenda erano in vacanza in Egitto e si sono conosciuti sul Sinai, dove lei ha casa in un resort dove trascorre diversi periodi l’anno per motivi privati e lavorativi. Lui alloggiava per lavoro nella stessa struttura ed è così scattato il colpo di fulmine.