Amici 20, clamoroso ritorno per la finale: fan in visibilio

Sabato 15 maggio andrà in onda la finalissima di Amici 20 e già iniziano a circolare indiscrezioni riguardanti la prossima stagione.

Ogni anno il talent show condotto da Maria De Filippi si conferma come il più seguito. I numeri parlano chiaro e Amici è il programma più amato dagli italiani. Sabato ci sarà l’atto finale di quest’ultima edizione che rispetto a quelle passate sta vedendo formarsi un numero imponente di cantanti e ballerini già pronti a effettuare il grande salto tra i big.

Infatti, ancora prima di sapere i cinque nomi dei finalisti, le major si sono fatte avanti arruolando i talenti più promettenti all’interno della propria scuderia. Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy e Tancredi con Warner Music Italy. Di loro quattro, ad arrivare all’ultimo step di Amici sono Aka7even, della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Tancredi, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, e Sangiovanni e Deddy, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 20, clamorosa indiscrezione: partecipazione in dubbio

La finalissima è alle porte e per l’ultimo atto sono attese grandi novità. Per questo imperdibile appuntamento è atteso il ritorno, come ospite d’onore,di Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

A riportare la notizia è Reality House, che sul proprio account ufficiale ha scritto quanto segue: “Gaia sarà ospite della finale di Amici 20 e presenterà il suo nuovo singolo BOCA, in uscita stasera a mezzanotte. A chi passerà la coppa del programma?”.