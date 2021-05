Liguria, crollato ponte levatoio sulla strada: sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata in Liguria dove questa mattina è crollato il ponte levatoio della Darsena di Pagliari: le parole del governatore Giovanni Toti

Tragedia sfiorata questa mattina in Liguria dove ha ceduto il ponte levatoio della Darsena di Pagliari. Questo ultimo è improvvisamente crollato dopo essere uscito dalla propria sede. Le cause precise sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera area. Il ponte, lungo 21 metri, era stato inaugurato nel 2010 dall’Autorità Portuale.

Le parole del presidente Giovanni Toti sul crollo del ponte levatoio

“Da questa mattina sono in contatto con il Sindaco di Spezia Peracchini, il Presidente dell’Autorità Portuale Sommariva e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie. – Ha dichiarato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti il quale ha proseguito. – Si tratta di un ponte gestito dall’Autorità Portuale della città, di servizio ad una Darsena per imbarcazioni da diporto”.

Fortunatamente l’improvviso crollo non ha fatto registrare nessun ferito. Pare ci sia stato il cedimento di un pistone del meccanismo che consentiva al ponte l’apertura e la chiusura: “Dopo il passaggio di una barca, mentre si stava richiudendo, un ingranaggio del movimento avrebbe ceduto, facendo collassare la struttura”.

Stando a quanto dichiarato dal Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il crollo del ponte non comporta problemi al traffico cittadino dal momento che le auto passano in una via adiacente e parallela. Si attendono adesso le verifiche e le indagini che porteranno alla luce il problema che ha causato il cedimento.