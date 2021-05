Royal Family, la Regina Elisabetta è infuriata con Carlo: il grave motivo

Royal Family, la Regina Elisabetta è infuriata con il principe Carlo: Sua Maestà non ha mandato giù l’atteggiamento dell’erede al trono

Non è un momento particolarmente facile per la Royal Family inglese. La scomparsa del principe Filippo ha tolto un elemento di grandissimo equilibrio all’interno di Buckingham Palace. La Regina Elisabetta si è ritrovata da sola, affiancata dall’affetto dei suoi eredi ma senza la spalla ideale della sua vita. A quanto raccontano da Londra, la monarca britannica sarebbe piuttosto irritata con il principe Carlo, a causa dell’atteggiamento mostrato in questo periodo. Sua Maestà vorrebbe uno sforzo da parte del figlio per ricucire lo strappo con Harry e riportare l’armonia all’interno del palazzo dei Windsor. A colpirla positivamente in tal senso sarebbe stato il principe William, più maturo nella circostanza e maggiormente comprensivo verso il fratello minore.

Carlo non ha perdonato al suo secondogenito l’intervista da Oprah, responsabile di “aver trascinato il suo nome nel fango”.

Royal Family, la Regina Elisabetta è infuriata con il principe Carlo: antepone l’orgoglio agli interessi della monarchia

Un insider ha confidato a Us Weekly: “Visto come stanno andando le cose, il principe di Galles potrebbe non perdonare mai il duca del Sussex, andando contro il volere di Elisabetta. La regina non accetta che venga messo l’orgoglio davanti agli interessi della monarchia”.

Poi sull’operato di William la fonte aggiunge: “Sicuramente non sono al punto in cui parlano regolarmente, ma il duca di Cambridge ha l’intenzione di fare uno sforzo per andare incontro al fratello. A suo avviso l’approccio migliore è mantenere rapporti civili ed evitare che il gossip prenda il sopravvento“.

A quanto pare non ci sarà l’opportunità di un nuovo confronto a breve, visto che Harry non dovrebbe presenziare all’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. L’evento che si terrà il 1 luglio a Kensington, vedrà riunita tutta la famiglia e in molti non vorrebbero avere a che fare con i Sussex. La gravidanza di Meghan potrebbe essere la giusta scusante per evitare di ritrovarsi in una situazione ancora troppo scomoda.