All’incontro avvenuto tra Governo e regioni, il ministro Maristella Gelmini ha tranquillizzato queste ultime sulla campagna di immunizzazione

“Abbiamo raggiunto il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno, e siamo pronti a fare ancora meglio”, lo ha detto il ministro per gli Affari Mariastella Gelmini all’incontro Governo e Regioni.

La Gelmini avrebbe assicurato infine a queste ultime che non c’è bisogno di preoccuparsi in quanto non ci sia alcun rischio di rimanere a corto di dosi. Difatti, nelle prossime settimana è previsto l’arrivo di un nuovo carico di vaccini anti-Covid.

“Ci sono tutte le condizioni per proseguire nel buon lavoro che stiamo facendo“, ha aggiunto il ministro. Nelle ultime settimana grazie ad una grande sinergia tra regioni e Governo è stata registrata una decisa accelerata nella campagna vaccinale raggiungendo quota 24.502.646 di dosi di vaccino somministrate in totale in tutto il Paese.

Covid, diamo uno sguardo ai dati registrati nelle ultime 24 ore: contagi, guarigioni e decessi

Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento dei decessi. A fronte di 286.428 tamponi processati, sono risultati positivi al Covid 6.946 italiani (ieri ne erano 5.080 a fonte di 130.000 tamponi).

