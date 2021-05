Netflix, sorpresa inaspettata per gli utenti: c’è l’annuncio

Netflix annuncia una sorpresa inaspettata per tutti gli utenti. Arriva N-Plus, con la piattaforma streaming che lancia playlist, podcast e contenuti extra.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, Netflix resta la piattaforma di streaming video più utilizzata al mondo con il colosso pronto a lanciare una sorpresa per i suoi utenti. Infatti a breve esordirà ‘N-plus‘, un servizio aggiuntivo che potrebbe far diventare la piattaforma più ‘social’. Gli sviluppatori hanno già sondato l’apprezzamento degli utenti con un sondaggio spuntato negli ultimi giorni. L’interesse degli utenti è stato tantissimo, andiamo quindi a vedere cosa cambierà sull’applicazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amazon introduce un nuovo metodo di pagamento: come utilizzarlo

Stando ad alcune voci di corridoio, N-Plus potrebbe essere un servizio aggiuntivo per l’applicazione che potrebbe dedicargli un’intera sezione. In molti pensano che questa sarà una nuova piattaforma, addirittura esterna dall’applicazione madre. Inoltre in seguito al sondaggio, gli utenti hanno richiesto al colosso di Red Hastings l’aggiunta di contenuti extra, podcast e playlist da condividere online.

Netflix, la sorpresa è N-Plus: tantissime novità per l’utenza

N-Plus è pronta a dare a tutti gli utenti di Netflix la possibilità di creare delle playlist con i contenuti preferiti, inserendo al suo interno anche brani musicali e podcast da ascoltare. Un tool pronto a fare competizione al nuovo social Clubhouse, che ha attirato tantissima utenza in pochissimo tempo. Gli appassionati di cinema e tv potranno così approfondire i loro prodotti preferiti, dando la possibilità anche di esprimere la propria opinione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, annuncio inaspettato: “Interromperemo qualsiasi attività”

Netflix così potrebbe mettere per la prima volta i propri iscritti i primo piano. Con N-Plus, infatti, gli utenti avranno finalmente la possibilità di pubblicare le loro recensioni ed addirittura condividerle con il resto degli utenti. Un aspetto social che sarebbe apprezzato dall’utenza di Netflix, che non ha mai avuto la possibilità di commentare le proprie serie tv. L’arrivo di N-Plus, ad oggi, è ancora incerto, visto che la piattaforma streaming video ancora deve annunciarlo ufficialmente.