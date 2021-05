Al Bano, il ritorno in tv è vicinissimo: cosa farà

Al Bano è vicinissimo a ritornare in televisione, l’annuncio è di poco fa: cosa accadrà nelle prossime settimane

Questa edizione di Amici si chiuderà con la finale di sabato 15 maggio, ma per le settimane successive Mediaset non si farà trovare impreparata. Nell’attesa della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City, ci penserà Al Bano a tenere compagnia ai telespettatori. Il 22 maggio verrà riproposta la replica di 55 Passi nel Sole, con anche la partecipazione di Romina Power. Quel giorno sarà sfida a Rai 1 che trasmetterà l’Eurovision Song Contest.

Nella prima visione del programma, avvenuta nel 2019, la prima puntata aveva totalizzato il 18.3% di share mentre la seconda il 16.1%. Il cantante ripercorre la sua carriera insieme ad altri grandi nomi del mondo dello spettacolo.

Al Bano, sua figlia Jasmine finisce nella bufera

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è finita nella bufera a causa dell’ultimo post su Instagram. La giovane si mostra con un bikini fucsia addosso, mentre intende ammiccare con una posizione provocante.

Alcuni utenti si sono infuriati per tale motivo ed hanno fortemente criticato la giovane. “Ma un po’ di pudore no? Degna figlia di tua madre, siete esibizioniste. Da tuo fratello e dagli altri figli di tuo padre mai viste cose così”. C’è anche chi, però, si è complimentato con la ragazza per il bel fisico. Cosa ne pensate? A voi i commenti.