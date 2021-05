Coronavirus, bollettino 9 maggio: 8.292 contagiati e 139 morti

La Protezione Civile ha comunicato i dati inerenti all’ultimo bollettino da Coronavirus: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile poco fa ha rilasciato, come di consueto, i dati aggiornati alle ultime ventiquattro ore, riguardanti l’epidemia da Coronavirus. I contagiati registrati quest’oggi sono stati 8.282, a fronte di 226.006 tamponi. In calo rispetto a ieri il numero dei morti passati da 224 a 139. Il numero dei guariti invece è pari a 14.416. Scendono i ricoveri nelle terapie intensive (-19) e nei ricoveri (-379), con un tasso di positività al 3,7% (+0,7%). Infine sono 23.667.315 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Bollettino Covid, ecco i dati aggiornati regione per regione

Le vaccinazioni in tutta Italia stanno procedendo a passo spedito, ma oggi dalla Commissione Europea arriva un aggiornamento importante. Ad anticiparlo è il commissario al Commercio interno europeo, Thierry Breton. “Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alla fine di giugno.

Ecco intanto il quadro dei contagi regione per regione aggiornato ad oggi.