Arisa, matrimonio con Andrea Di Carlo? L’annuncio stupisce!

Novità sul matrimonio tra Arisa ed Andrea Di Carlo: dopo un po’ di incertezze, la cantante di Sanremo 2021 fa chiarezza

Arisa ed Andrea Di Carlo si sarebbero dovuti sposare già da un po’, ma qualcosa tra di loro è andato storto. Durante una recente intervista, la cantante ligure ha ammesso: “Alcuni amici della comunità LGBTQI mi hanno messa in guardia, mi dicevano che Andrea è gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure”.

Ciononostante, Arisa ha confessato di aver vissuto un riavvicinamento con Di Carlo in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Arisa, la rivelazione sul matrimonio con Andrea Di Carlo

In diretta a Domenica In, Arisa è stata intervistata da Mara Venier che l’ha incalzata sul futuro matrimonio con Andrea Di Carlo. La cantante di Ortica – ‘O sacc sul ij ha ammesso: “Vorrei mettere su famiglia, a 38 anni non mi va più di stare da sola. Vediamo per il matrimonio, sicuramente ti invito al primo posto”.

Tuttavia, Arisa ha fatto una precisazione per certi versi anche malinconica: “Per noi artisti è difficile legarsi ad una persona per tutta la vita. È difficile stare con la stessa persona per sempre”. In una recente intervista, la cantante ha dichiarato che c’è differenza anche nelle modalità in cui si vuole organizzare il matrimonio: “Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui. A me piacerebbe una cosa intima, con le nostre famiglie ed i nostri amici più stretti. Lui vuole qualcosa di più sfarzoso”.