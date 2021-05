Enrico Papi dice addio a Tv8: nome pazzesco per la sua sostituzione

Arriva l’annuncio di Enrico Papi alla Tv8. Infatti il presentatore abbandonerà il quiz show “Guess My Age”: spunta il nome di chi lo sostituirà.

Non si ferma il valzer di conduttori tra Sky, Mediaset e Rai. La notizia dell’ultima ora è proprio un addio imminente di Enrico Papi da Tv8. Il presentatore è timoniere del quiz show ‘Guess my Age‘ in onda sulla rete di Sky affiliata al digitale terrestre. Infatti Papi è pronto a tornare in onda sulle reti Mediaset, prendendo la guida di ‘Scherzi a Parte‘. La nuova edizione del programma andrà in onda su Italia Uno.

La missione del mattatore romano è proprio quello di rinnovare e riportare in auge lo storico format della Mediaset. Il programma, infatti, raggiunse l’apice del successo nei primi anni 2000. Adesso però l’obiettivo è renderlo moderno. Inoltre Tv8 avrebbe già deciso il sostituto, con la televisione pronta a puntare su Max Giusti, comico e volto noto della Rai. Andiamo quindi a vedere come procede il valzer di conduttori.

Enrico Papi a ‘Scherzi a Parte’: con lui non ci sarà Alessia Marcuzzi

A rendere nota la notizia ci ha pensato Dagospia, portale specializzato in Gossip. Infatti i vertice del Biscione, alla fine avrebbero scelto Enrico Papi al posto di Alessia Marcuzzi. La showgirl era la principale indiziata a condurre il programma, ma a causa di alcuni screzi con la sua agenzia, Mediaset avrebbe scelto di riportare Papi su Italia Uno, cercando anche di puntare su un effetto nostalgia.

Stando sempre a Dagospia, il manager Beppe Caschetto (rappresentante della Marcuzzi) non avrebbe dimenticato di quando Papi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi, per poi accettare in extremis l’offerta di Ballando con le Stelle. Da qui sarebbe arrivata la decisione di non concedere a Mediaset l’inedita coppia Marcuzzi-Papi. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’ufficialità, con Enrico Papi che tornerà in casa Mediaset.