Covid Italia, la situazione del Paese: nessuna regione in zona rossa

Tutti gli aggiornamenti in merito alle restrizioni per il Covid in Italia: la situazione sembra migliorare e nessuna regione è in zona rossa

La situazione in Italia in merito ai contagi di Covid sembra essere migliorata. Nonostante l’indice Rt è leggermente in aumento con 0,89, l’incidenza è calata. Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, infatti, il monitoraggio della cabina di regia dà ottime novità per il Paese.

È attesa in serata una nuova comunicazione del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla collocazione in zone delle regioni d’Italia. Le uniche due in zona rossa, Valle d’Aosta e Sardegna, potrebbero tornare in zona arancione. Cambio di colore previsto anche per Calabria, Puglia e Basilicata che con ogni probabilità saranno collocate in zona gialla.

Covid, la situazione in Italia: tutte le novità

Questa settimana, l’indice Rt è leggermente in aumento: dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89, tuttavia l’incidenza è in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127. In diminuzione anche il tasso di occupazione degli ospedali italiani e quello delle terapie intensive con un livello al di sotto della soglia critica, pari al 27%.