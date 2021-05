Amici 20, chi andrà in finale: caos e litigi – VIDEO

La finale di Amici 20 si avvicina e la tensione ormai è palpabile, ma all’interno della casetta dove sono i ragazzi è successo dell’incredibile

La finale di Amici 20 è attesa per sabato 15 maggio e ad arrivarci saranno soltanto in 4. Attualmente, però, i ragazzi ancora all’interno del programma sono 7: Aka7even, Deddy, Tancredi e Sangiovanni per il canto, Alessandro, Giulia e Serena per il ballo. Pertanto, per la puntata di sabato 8 maggio saranno in 3 gli eliminati, ma come al solito, arrivati a questo punto, sarà molto difficile, anche per i giudici, decidere chi accederà all’ultima puntata del talent show.

Quest’anno, a differenza degli altri – in cui i litigi erano molto frequenti -, sembrava esserci una particolare sintonia tra i ragazzi in casetta. La produzione del talent show ha ben pensato di scatenare il caos e mettere i ragazzi l’uno contro l’altro smascherando ipocrisie e bei volti. Nel daytime di oggi, ai ragazzi di Amici 20 sono stati chiedi 4 nomi per la finale: gli unici a non aver fatto il proprio nome, tra questi, sono Sangiovanni e Deddy.

Amici 20, cos’è successo dopo le ‘nomination’: accusato Alessandro

Inevitabilmente i ragazzi attualmente all’interno del talent show sono stati costretti a fare soltanto quattro nomi, pertanto era ovvio che qualcuno restasse fuori dalla lista. Quello meno votato è stato Deddy, soltanto per Sangiovanni meriterebbe la finale. Tuttavia, il cantante non ha preso male la ‘nomination’, tranne quella di Alessandro che, ieri, in confidenza avrebbe detto: “Di fronte a me ho i quattro finalisti”, riferendosi a lui, Giulia, Sangiovanni e Aka7even.

Deddy si è mostrato furioso di fronte all’ipocrisia del compagno, tanto da decidere di affrontarlo senza peli sulla lingua.