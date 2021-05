Luca Zingaretti, notizia davvero sorprendente: nessuno se lo aspettava!

Ottimi risultati per “Montalbano”, il pubblico del piccolo schermo continua a preferire la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri

Aumenti e cali per quanto concerne gli ascolti registrati sul piccolo schermo nella giornata di ieri, martedì 4 maggio, dove “Il Paradiso delle Signore” è arrivato al 20% di share. Ottimi risultati anche per “Montalbano” che ha totalizzato su Rai Uno 4.172.000 spettatori nonostante fosse una replica (17.8% di share). Grande successo quindi per Luca Zingaretti che veste i panni di Salvo Montalbano nella fiction tratta dai famosi romanzi di Andrea Camilleri che continua dunque ad appassionare il pubblico italiano.

Ottimi ascolti anche per l’incontro di Champions League Manchester City – PSG che in onda su Canale 5 ha raggiunto 4.231.000 spettatori (16.5% di share al primo tempo e 16% al secondo).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Striscia La Notizia, indiscrezione sulla conduzione: nome inedito

Veniamo agli ascolti registrati sulle altre reti

Su Italia 1 “Le Iene” con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ha tenuto davanti allo schermo 1.847.000 spettatori raggiungendo il 10.8% di share (nella prima parte di presentazione, Le Iene ha invece ottenuto il 7.2% di share, dalle 21.17 alle 12.41). In crescita su Rai 2 “Un’ora sola vi vorrei” con Enrico Brignano che invece raggiunto 1.804.000 spettatori (6.9% di share).

TI CONSIGLIO QUESTO ARTICOLO>>> X Factor 2021, un nome in pole come conduttore: fan in fibrillazione

Su La7 la messa in onda “diMartedì” ha raccolto 1.264000 spettatori con il 5.7% di share. Rete 4 ha invece proposto al pubblico del piccolo schermo “Fuori dal Coro”, raggiungendo 946.000 spettatori (5.2% di share). Bianca Berlinguer con “Carta Bianca” su Rai Tre ha totalizzato 926.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Sul Nove è stato raggiunto uno share dell’1.4% e su Tv8 l’1.2% di share.