Instagram annuncia la feature tanto attesa: utenti accontentati

Dopo una lunga attesa, finalmente Instagram ha annunciato la feature a lungo attesa dagli utenti. Arriverà a breve

Il feedback degli utenti è fondamentale per gli sviluppatori di Instagram, e l’ultimo aggiornamento ne è la dimostrazione lampante. Il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato poco fa l’arrivo di una delle feature più a lungo richieste in tutto il mondo: stiamo parlando dei sottotitoli sia nelle Storie che nei Reels.

Niente più problemi per chi ha problemi di udito o per i contenuti il cui audio è poco chiaro, ci penserà Instagram! La nuova modalità dovrebbe essere già disponibile per la maggior parte degli utenti – senza bisogno di aggiornare l’app – o comunque dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo: da come si attiva a quali lingue supporta.

Instagram introduce i sottotitoli: ecco come funzionano

Se siete appassionati di Instagram e di tutte le novità che gli sviluppatori sono pronti a lanciare, sicuramente saprete già cosa sono i sottotitoli per le Storie e i Reels e soprattutto come funzionano. Ma facciamo un breve recap anche per i meno esperti. La nuova feature funzionerà esattamente come tutti gli altri sticker. Basterà aprire la modalità fotocamera e registrare il video da mettere nel formato preferito (o caricare un contenuto già presente nel rullino). Dopodiché, facendo swipe up comparirà il menu con tutte le impostazioni disponibili.

Tra queste, spunterà – una volta concluso il rollout globale – il tanto famigerato “caption sticker“. Facendoci tap sopra, in pochi secondi un’intelligenza artificiale sarà in grado di captare l’audio e di trascriverlo sotto forma di sottotitoli.