La Juventus è pronta a vivere una rivoluzione. Oltre ad Andrea Pirlo potrebbe salutare anche Cristiano Ronaldo.

Juvoluzione. Da Andrea Agnelli ad Andrea Pirlo, fino a Cristiano Ronaldo. Rivoluzione totale in casa Juve dove sono pronte a saltare diverse teste. Difficile da immaginare un addio di Cristiano Ronaldo, eroe che più volte si è fatto carico della squadra, ma purtroppo l’ingaggio del portoghese pesa troppo sul bilancio bianconero e così il suo addio è sempre più imminente.

CR7 via, ma dove? Il Manchester United sarebbe la destinazione più fattibile, ma nelle ultime ore, come riportato dai giornali portoghesi, si profila per il penta pallone d’oro una destinazione a sorpresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: panchina a una leggenda dell’Inter

Calciomercato Juventus: destinazione a sorpresa per CR7

La notizia è stata lanciata da Record, noto giornale sportivo portoghese, secondo cui “Cristiano Ronaldo vuole chiudere allo Sporting”. L’asso portoghese avrebbe già tracciato la rotta per la chiusura di carriera, con il benestare della famiglia.

Un ritorno alle origini, nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. CR7 vuole chiudere dove tutto è cominciato; in modo romantico. Ma il portoghese è legato alla Juventus per un altro anno a 30 milioni di euro netti a stagione e vuole continuare a giocare fino a 40 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, il giocatore spinge per la cessione: c’è l’offerta

Il ritorno in patria è un’ipotesi plausibile ma non al momento. Ronaldo porterà a termine il suo contratto con la Vecchia Signora e da free agent sceglierà la sua destinazione prediletta che potrebbe essere appunto quella portoghese dello Sporting Lisbona.