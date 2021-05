Tommaso Zorzi si sfoga su Instagram con i suoi follower dopo il polverone che si è alzato in questi giorni. La sua decisione sorprende tutti

Al centro del gossip ancora una volta è finito Tommaso Zorzi. Vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip 2021” e attualmente opinionista dell’ “Isola dei Famosi” assieme a Iva Zanicchi e l’ereditiera Elettra Lamborghini, non smette di far parlare di sé. Ed è proprio questo che forse negli ultimi giorni ha stancato Zorzi che è tornato nelle sue Stories di Instagram con un lungo messaggio dedicato a coloro che giudicano velocemente e senza pensarci su due volte.

“Breve chiarimento poi mi prendo una pausa perché sta diventando tutto troppo tossico“, queste le parole che hanno accompagnato un lungo sfogo dell’opinionista dell’Isola condotta da Ilary Blasi. Infatti, dopo che Tommaso Zorzi ha espresso su Twitter la propria solidarietà a Fedez per il concerto del primo maggio sottolineando in modo ironico la sua appartenenza a Mediaset e non alla Rai accusata di censura, si è alzato un grande polverone: “Io comunque ragazza di Cologno”.

Proprio venerdì sera, difatti, Pio e Amedeo su Mediaset hanno dato vita ad un monologo accusato di razzismo e discriminazione omofoba. Per questo l’influencer ha voluto chiarire alcuni punti nelle sue Stories di Instagram.

Tommaso Zorzi chiarisce alcuni punti su Instagram e annuncia la sua pausa dai social

Dopo il polvero che si è alzato in questi giorni, Tommaso Zorzi ha voluto chiarire alcuni punti attraverso delle Stories pubblicate sul suo profilo di Instagram: “Come ha detto Fedez, un artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto”.

Qui l’influencer ha parlato del monologo di Pio e Amedeo. Anche se non è d’accordo con quanto è stato detto dai due su Mediaset, è stato giusto dare loro la possibilità di esprimersi come volevano: “Da un episodio come quello di venerdì sera non può uscire una polemica che può portare a qualcosa di costruttivo. Affinché le cose cambino. Ma il cambiamento non si innesca se non si ha la possibilità di esprimersi. Anche quando non siete d’accordo”.

Infine, Zorzi ha voluto ricordare ai suoi followers che nella giornata di mercoledì scorso, e dunque prima che vi fosse il concerto di Fedez, si era espresso esattamente come il rapper, con gli stessi esempi citati sul palco: “Ultimamente, quando si tratta di me, per le persone alle quali non piaccio è una gara a chi ferisce di più. Non vi nascondo che fa male“. L’influencer ha così dichiarato che non è facile per lui acquisire la consapevolezza che tutto quello che fa è oggetto di un severissimo scrutinio, annunciando la sua pausa dai Social Network.